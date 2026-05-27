Вышел трейлер комедии с Юрием Стояновым «На деревню дедушке 2»

Опубликован трейлер семейной комедии «На деревню дедушке 2».





Роли в фильме сыграли Юрий Стоянов, Фёдор Добронравов, Ярослав Головнев, Татьяна Орлова, Александр Ильин, Ингрид Олеринская, Антон Филипенко и другие.





По сюжету Владик снова приезжает на каникулы к деду Юре. Неожиданно в деревне появляется Виктор — второй дед мальчика, бывший дипломат. Он быстро находит общий язык с местными жителями, дарит внуку дорогие подарки и увлекает историями о путешествиях. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание ребенка — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра чувствует, что проигрывает, но когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется шанс избавиться от конкурента.





«Эта история о том, как люди из совершенно разных миров способны меняться ради своих близких, переступать через собственные принципы и убеждения, когда речь идет о семье. Я надеюсь, что наш фильм откликнется зрителю и каждый сможет найти в нем что-то свое, потому что нет ничего дороже семьи. И когда вы вместе — нет ничего невозможного», — отметил режиссер Максим Колиганов.



