Более 300 лотов представят на торгах в «Литфонде»

Более 300 лотов выставят на торги аукционного дома «Литфонд» 28 мая.



Среди них — раритеты церковного обихода московских мастеров XVIII века, канонические гравюры с утраченных оригиналов, изделия абрамцевских мастерских рубежа XIX–XX веков и современное концептуальное искусство. В пресс-службе «Литфонда» сообщили, что главным украшением торгов обещает стать чайно-кофейный сервиз в стиле рококо работы московской фабрики И.С. Губкина — одного из самых известных российских производителей серебра середины XIX века. Набор 1843 года включает кофейник, чайник, молочник и сухарницу с изысканной чеканкой, золочением и костяными ручками.





На торгах также представлен большой серебряный поднос 1864 года с клеймами 84 пробы, гербом Москвы «Георгием Победоносцем», инициалами пробирного мастера А. Свечина «А.С» и датой «1864», а также мастера «ДО». В разделе живописи можно найти коллаж «Сусанна и старцы» Вагрича Бахчаняна (2000 год), работу «У Красных ворот перед грозой» Сергея Потапова, а также несколько произведений Бориса Свешникова, включая «Портрет жены» (1960-е), исполненный графитным карандашом. Также представлена автолитография Михаила Шемякина из серии «Карнавалы Санкт-Петербурга» (1988 год) и графический лист Иоганна Фридриха Баузе с изображением Петра I (1786 год).



