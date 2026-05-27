Фэнтези-драма «Дива» Анны Меликян выйдет в прокат 3 декабря

Мистическая фэнтези-драма «Дива» режиссёра Анны Меликян выйдет в российский прокат 3 декабря.



Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кинокомпании «Вольга», которая займётся широким релизом картины. Производством фильма занимались «Марс медиа» и киностудия им. Горького.





В центре сюжета — юная певица с уникальным голосом, которая становится сенсацией большой сцены, но сталкивается с завистью, интригами и скрытой стороной успеха.



Действие разворачивается в мире оперы и театральных интерьеров, где между юной исполнительницей и взрослыми представителями индустрии возникает острое соперничество.





Главную роль в фильме исполнила Алиса Юнусова. Также в картине снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Тимофей Трибунцев, Софья Лебедева, Андрей Максимов, Игорь Миркурбанов и Мария Смольникова.



