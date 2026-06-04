Ольга Любимова подвела итоги кинопроката в первой половине 2026 года
Министр культуры России Ольга Любимова подвела итоги кинопроката за первое полугодие 2026 года.
Глава ведомства Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме представила свежую статистику, отметив, что рынок не показал спада.
«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 млн человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 млрд рублей», — приводит слова министра РИА Новости.
Согласно данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», по состоянию на 24 мая общий сбор всего кинотеатрального рынка в России достиг 29,1 млрд рублей. Из них на долю отечественного кино пришлось 20,5 млрд рублей, на долю зарубежного — 8,6 млрд. Посещаемость российских проектов составила 43,9 млн человек, тогда как иностранные фильмы привлекли 15,3 млн зрителей.
Глава ведомства Ольга Любимова на Петербургском международном экономическом форуме представила свежую статистику, отметив, что рынок не показал спада.
«Из хороших новостей: мы не просели, не упали, по показателям за первое полугодие мы чуть выше в этом году, чем в прошлом. Важно отметить, что итогами первого полугодия стали 49,5 млн человек, которые пришли на российское кино в кинотеатры. Кассовые сборы наших фильмов составили 23,7 млрд рублей», — приводит слова министра РИА Новости.
Согласно данным сайта «Бюллетень кинопрокатчика», по состоянию на 24 мая общий сбор всего кинотеатрального рынка в России достиг 29,1 млрд рублей. Из них на долю отечественного кино пришлось 20,5 млрд рублей, на долю зарубежного — 8,6 млрд. Посещаемость российских проектов составила 43,9 млн человек, тогда как иностранные фильмы привлекли 15,3 млн зрителей.
Фото: пресс-служба Минкультуры России