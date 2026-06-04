Путин поздравил с 25-летием Российский книжный союз

Фото: пресс-служба Кремля

Глава государства отметил вклад организации в сохранение лучших традиций культуры и интереса к литературе.«Созданный четверть века назад по инициативе представителей издательств, торговых компаний, полиграфических и бумажных предприятий, библиотек, писательских организаций, все эти годы союз вносит значимый вклад в сбережение лучших традиций нашей культуры, словесности, сохранение в обществе, среди детей и молодежи интереса к литературе, чтению, творчеству», — говорится в послании главы государства, опубликованном на сайте Кремля.Путин также подчеркнул большой экспертный и объединительный потенциал регулярных съездов союза, где ведется предметный диалог по вопросам развития книжной отрасли, укрепления сотрудничества органов власти и бизнеса в этой сфере, выработки важных законодательных инициатив, предлагаются пути их решения на основе лучшего отечественного и зарубежного опыта.«Рассчитываю, что мероприятия в честь юбилея союза, которые станут частью программы XII книжного фестиваля „Красная площадь“, пройдут с успехом, в обстановке плодотворного, конструктивного общения», — добавил президент, пожелав союзу дальнейших успехов и всего самого доброго.