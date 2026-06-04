«Холоп-3» может собрать миллиард в прокате — Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова на полях Петербургского международного экономического форума допустила, что фильм «Холоп-3» режиссера Клима Шипенко может собрать в прокате миллиард рублей.
По словам главы ведомства, картина имеет все шансы стать шестой лентой, преодолевшей этот рубеж.
«Собственно говоря, мы очень сильно рассчитываем, что такие ожидаемые для молодых людей, для подростков, для студентов романтические комедии, как, например, „Холоп-3“, возможно, и в летнее время соберет прокат. Может, соберет тот заветный миллиард, а может и больше», — приводит ТАСС слова Любимовой.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
По словам главы ведомства, картина имеет все шансы стать шестой лентой, преодолевшей этот рубеж.
«Собственно говоря, мы очень сильно рассчитываем, что такие ожидаемые для молодых людей, для подростков, для студентов романтические комедии, как, например, „Холоп-3“, возможно, и в летнее время соберет прокат. Может, соберет тот заветный миллиард, а может и больше», — приводит ТАСС слова Любимовой.
ПМЭФ проходит с 3 по 6 июня, главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему».
Фото: пресс-служба правительства РФ