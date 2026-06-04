В Казани стартовал V фестиваль искусств «Горький +»

Фото: пресс-служба Республики Татарстан

В этом году мероприятия фестиваля искусств «Горький +» пройдут в двух городах — с 4 по 7 июня в Казани и с 28 по 30 августа в Москве.В каждом из городов состоится более 30 показов: концерты, премьеры спектаклей, лекции, кинопоказы.«Наш фестиваль верен своей миссии: мы стремимся не только сохранять литературное наследие Максима Горького — писателя, оказавшего влияние на мировую культуру, но и поддерживать яркие явления современного искусства», — рассказал народный артист России и арт-директор фестиваля Евгений Миронов.