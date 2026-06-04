Фото: пресс-служба Минкультуры России

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного ВЦИОМ.В последнее время дискуссии о будущем культуры чаще затрагивают цифровые технологии, однако академические жанры — классическая музыка, театр, балет, опера, музеи — сохраняют особое место в культурной жизни россиян.Эксперты отмечают, что общество воспринимает классическое искусство не как часть индустрии развлечений, а как национальный капитал, который выполняет образовательную, воспитательную и культурную функции.«6 из 10 россиян (63%) считают, что академическое искусство нуждается в активной государственной поддержке», — говорится в сообщении на сайте центра.Согласно опросу, 38% респондентов посещали хотя бы одно мероприятие в сфере академического искусства за последний год. Каждый пятый россиянин ходил в театр, оперу или на балет (22%), примерно столько же были в музеях и на выставках (23%), а 11% посещали концерты классической музыки. В академическое искусство больше вовлечена молодежь: среди 18–24-летних таких 51%. В меньшей степени среди всех возрастных групп классические культурные мероприятия посещали россияне пенсионного возраста (только 26%). Чаще всего такое искусство востребовано в столицах (67%) и городах-миллионниках (49%), реже — в малых городах (27%) и селах (23%). В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.