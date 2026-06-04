В парке Горького пройдет спецпрограмма Московского джазового фестиваля

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С 9 по 13 июня на Пушкинской набережной в рамках совместного проекта выступят известные джазмены и победители Всероссийского конкурса молодежных джазовых коллективов.На самой большой сцене «Театрального бульвара» в течение нескольких дней свои программы представят Moscow Klezmer Band, Хоронько-оркестр, Хор Минина и самые прогрессивные молодежные джазовые коллективы со всей России. Зрителям также покажут несколько ярких театрально-музыкальных постановок. В афише 9 июня — проект Азата Гайфуллина на стыке театра и музыки «Письма к Тео», основанный на письмах Винсента Ван Гога к брату Тео.11 июня Петербургский негосударственный театр «Вертумн» представит спектакль «Бродский. Пилигрим», где соединены письма и выдержки из интервью поэта с музыкой композитора Юрия Бедрака, написанной специально для этой постановки. В этот же день на площадках «Театрального бульвара» на Чистых прудах пройдет образовательная программа: мастер-класс джазовой певицы Алины Ростоцкой по хоровому искусству, занятие по танцам в стиле свинг и мастер-класс Михаила Пудкова по телесной перкуссии.