Создатели фильмов — участников «Бриллиантовой бабочки» представят свои картины в Сербии

С 12 по 14 июня 2026 года в Сербии пройдут кинопоказы фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



Международная программа организована Российским фондом культуры при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.



«Наша кинопремия „Бриллиантовая бабочка“ была создана для того, чтобы во всем мире вспомнили о тех странах, народах и традициях, о которых не снимают в Голливуде. И это как раз люди и страны, понимающие важность сохранения и защиты тех незыблемых традиционных ценностей, которые человека делают человеком, который знает, что такое совесть и сострадание. Сегодня, когда по всему миру искажается правда, попираются нравственные и религиозные законы, такая объединяющая кинопремия важна как никогда. И я очень рад, что программа наших международных кинопоказов, в рамках которой зрители смогут увидеть картины, представленные на премию в 2025 году, начинается именно с Сербии — страны, с которой меня лично связывают очень давние теплые профессиональные и дружеские отношения», — отметил инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии Никита Михалков.



