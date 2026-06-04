В Эрмитаже открылась выставка современных индийских художников

В Главном штабе Государственного Эрмитажа 3 июня открылась выставка «О сладости мира. Современное искусство Индии».



Экспозиция подготовлена Отделом современного искусства музея в рамках проекта «Эрмитаж 20/21», который занимается сбором, изучением и показом искусства XX–XXI веков.





«В этой выставке закольцованы произведения традиционного искусства Индии и современного. Художники представляют очень широкий спектр индийского искусства современного и во времени, и в географическом размахе. Каждый художник с особым своим языком, и каждый из языков находит в себе традиции живописи Индии. Здесь много диалогов, разных сравнений, сама выставка — это явление и для Индии, и для нас, и нашего города», — отметил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.





Название проекта отсылает к притче «О сладости мира» из «Повести о пустыннике Варлааме и индийском царевиче Иоасафе», которая была широко известна в Средневековой Руси. Эта повесть представляет собой христианизированную версию биографии Сиддхартхи Гаутамы (Будды Шакьямуни). Сюжет притчи позже свободно трактовал Лев Толстой в «Исповеди» 1884 года. Выставка исследует неочевидные связи двух стран, обращаясь к этому малоизвестному историческому опыту культурного трансфера литературных и художественных образов.



Архитектуру экспозиции создал нижегородский художник Михаил Маслов, отталкиваясь от образа индийского города с нерегулярной планировкой — бесконечными улочками, оживленными площадями, тупиками и неожиданными перспективными прорывами.





В экспозиции представлены работы 11 современных художников из разных городов Индии — Аниндиты Бхаттачарьи, Манджунатха Каматха, Лакшми Мадхаван, Дебашиша Мукхерджи, Пушпамалы Н., Гарги Райны, В. Рамеша, Майи Кришны Рао, Равиндера Редди, Сумакши Сингх и Афры Шафик. Это мастера разных поколений, работающие в живописи, графике, скульптуре, инсталляции, фотографии, перформансе, видео- и гейм-инсталляциях. Ряд произведений создан специально для Эрмитажа, включая работы, вдохновленные музейной коллекцией.



Работы современных авторов экспонируются в диалоге с произведениями прошлых эпох из собраний Государственного Эрмитажа, Института восточных рукописей РАН, Института русской литературы РАН и Российской национальной библиотеки — могольскими миниатюрами, настенными росписями монастырей Шелкового пути, иранскими бронзами и другими предметами.



