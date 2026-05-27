Эрмитаж представил выставку «Золотая молодежь» тувинской Долины царей»

Обнаруженные захоронения и сопровождающий их инвентарь позволяют отнести погребенных к «золотой молодежи» тувинской Долины царей — молодым представителям скифской военной знати, занимавшим при жизни достаточно высокое положение. Именно такая «золотая молодежь» могла возглавлять кочевые отряды, отправлявшиеся в дальние походы за славой, подвигами и трофеями.В экспозиции представлены украшения погребального наряда, разнообразие многочисленных изделий из золота в «зверином стиле», стилистически пересекающихся с находками из царского кургана Аржан-2, также расположенного в Долине царей.Выставку сопровождают видеофильм и фотографии, которые иллюстрируют пейзажи Долины царей, работу археологов и основные этапы полевых исследований. Экспозиция приурочена к завершению очередного этапа проекта комплексного изучения и реставрации уникальных находок из погребения скифского воина кургана Чинге-Тей I. Их исследование и консервация проводились в научных отделах и реставрационных лабораториях Государственного Эрмитажа.Предметы, экспонируемые в Эрмитаже, будут переданы в Национальный музей Республики Тыва.