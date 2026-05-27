В Якутске впервые пройдет международный кинофестиваль «Хоту Илин»
С 29 по 31 мая 2026 года в Якутске состоится смотр «Хоту Илин», который объединит молодых режиссеров из России и стран Центральной Азии.
Участники представят более 30 короткометражных фильмов и анимационных работ. Главная задача фестиваля — поиск нового художественного языка, соединяющего традиции кочевников с вызовами современности.
В конкурс игрового короткого метра вошли 19 картин.
Председателем жюри стал якутский режиссер Эдуард Новиков, чей фильм «На краю света» был показан на Московском международном кинофестивале 2026 года и получил приз федерации киноклубов. Ранее его картина «Царь птица» удостоилась Гран-при ММКФ.
Кроме конкурсного показа, в программу фестиваля вошли открытый питчинг, где студенты и начинающие режиссеры смогут лично представить свои идеи продюсерам, а также конкурс принтов на тему «Молодость, Север, Арктика, Восток, весна, лето».
