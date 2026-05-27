В Якутске впервые пройдет международный кинофестиваль «Хоту Илин»

С 29 по 31 мая 2026 года в Якутске состоится смотр «Хоту Илин», который объединит молодых режиссеров из России и стран Центральной Азии.



Участники представят более 30 короткометражных фильмов и анимационных работ. Главная задача фестиваля — поиск нового художественного языка, соединяющего традиции кочевников с вызовами современности.





В конкурс игрового короткого метра вошли 19 картин.





Председателем жюри стал якутский режиссер Эдуард Новиков, чей фильм «На краю света» был показан на Московском международном кинофестивале 2026 года и получил приз федерации киноклубов. Ранее его картина «Царь птица» удостоилась Гран-при ММКФ.



