В Ижевске открылась выставка «Дары вождям» Музея современной истории России

В Музейно-выставочном комплексе им. Калашникова в Ижевске состоялось торжественное открытие выставки «Дары вождям», подготовленной Музеем современной истории России. Проект представляет уникальные подарки руководителям страны, партийным и государственным деятелям, выдающимся полководцам.





В экспозицию вошло свыше 200 предметов XX — начала XXI века из фондов двух музеев, большая часть — из коллекции Музея современной истории. Они рассказывают о традиции делать подарки руководителям и другим видным деятелям государств, которая восходит к далекой древности и сохраняется до наших дней. В советский период, особенно в 1930–1950-е годы, этот церемониал стал беспрецедентным по масштабу.





Посетители увидят оружие, макеты военной техники, настольные письменные приборы, образцы вышивки и ткачества, изделия из драгоценных металлов и образцы декоративно-прикладного искусства, а также военную униформу, национальные костюмы и другие уникальные артефакты.





Особое место среди экспонатов выставки занимают изделия ижевских оружейников, в том числе самозарядный карабин системы Токарева образца 1940 года и охотничье ружье системы Казанского, преподнесенные Сталину. Рядом можно увидеть пневматическую спортивную винтовку ИЖ — подарок советскому партийному деятелю Андрею Жданову. Демонстрируются и подарки Юрию Маслюкову — советскому и российскому государственному деятелю, чья профессиональная деятельность начиналась в Ижевске.



