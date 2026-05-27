В Москве подвели итоги фестиваля народной песни «Добровидение»

В Москве завершился XI Международный фестиваль народной песни «Добровидение».





Торжественная церемония открытия прошла в Колонном зале Дома Союзов.



«Этот уникальный проект прочно занял свое место на культурной карте страны, став тем самым пространством, где веками складывающиеся традиции обретают новое дыхание. Он объединяет людей разных поколений, сохраняя интерес к народной песне, которая остается важной частью нашего культурного наследия», — отметила в приветствии министр культуры России Ольга Любимова.



Концертная программа объединила десятки номеров — от молитвы «Отче наш» до казачьих, русских народных, национальных и патриотических песен. Выступили Ансамбль песни и пляски ордена Ленина Московского военного округа, ансамбль народной музыки «Ватага», Оренбургский государственный академический русский народный хор, Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье», Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, фольклорно-эстрадный ансамбль «Сявал», детский фольклорный ансамбль «Веретенце», Вероника Сыромля, ансамбль частушек «Играй, гармонь» и другие.



Второе отделение продолжило многонациональную линию: прозвучали песни татарская, чувашская, башкирская, карельская, лезгинская, водская, якутская, русская, казачья, передает пресс-служба Минкультуры России.





В Колонном зале вручили Народную музыкальную премию года «Добровидение – 2026». Награды получили заслуженный артист РФ Сергей Войтенко, музыкант, продюсер, поэт и композитор Петр Андреев, Оренбургский академический русский народный хор, ансамбль «Ставрополье», автор-исполнитель Петр Захаров и ансамбль «Сявал».





Завершил фестивальный день большой гала-концерт в Государственном Кремлевском дворце.