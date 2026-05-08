В Новосибирском зоопарке снимут фильм «Бурый боец»

В Новосибирском зоопарке 9 Мая состоятся съемки кинокартины «Бурый боец», посвященной роли животных в годы Великой Отечественной войны.



В пресс-службе учреждения рассказали, что событие станет частью праздничной программы ко Дню Победы.

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Под руководством режиссера посетители зоосада узнают об особенностях съемочного процесса и о том, что требуется от актеров массовых сцен.Все желающие смогут принять участие в одной из сцен фильма.Новосибирский зоопарк входит в число крупнейших в России: на площади 65 га здесь содержится около 11 тысяч особей 770 видов, причем более 350 из них внесены в Международную Красную книгу. Коллектив зоопарка участвует в 77 международных программах по сохранению редких и исчезающих животных. Особой гордостью считается одна из лучших в мире коллекций кошачьих, включающая амурских тигров, дальневосточных и дымчатых леопардов.