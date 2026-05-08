Скончался один из основателей группы «Квартал» Николай Ксенофонтов
Николай Ксенофонтов, один из основателей группы «Квартал», а также экс-участник коллективов «Машина времени»* и «Сплин», ушел из жизни на 65-м году.
Информацию подтвердили в пресс-службе Калужской телерадиокомпании «Ника».
Согласно сообщению, опубликованному в соцсетях, Николай Ксенофонтов скончался 6 мая.
«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — сообщили в телерадиокомпании.
Похороны музыканта состоятся 9 мая в селе Березичи.
Ксенофонтов основал «Квартал» вместе с Артуром Пилявиным, позже сотрудничал с «Машиной времени»*, «Сплином», «Несчастным случаем» и другими артистами.
Фото: АГН "Москва"
*лидер группы признан иноагентом в РФ