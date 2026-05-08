Скончался один из основателей группы «Квартал» Николай Ксенофонтов

*лидер группы признан иноагентом в РФ

Информацию подтвердили в пресс-службе Калужской телерадиокомпании «Ника».Согласно сообщению, опубликованному в соцсетях, Николай Ксенофонтов скончался 6 мая.«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — сообщили в телерадиокомпании.Похороны музыканта состоятся 9 мая в селе Березичи.Ксенофонтов основал «Квартал» вместе с Артуром Пилявиным, позже сотрудничал с «Машиной времени», «Сплином», «Несчастным случаем» и другими артистами.