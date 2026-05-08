Скончался один из основателей группы «Квартал» Николай Ксенофонтов

Николай Ксенофонтов, один из основателей группы «Квартал», а также экс-участник коллективов «Машина времени»* и «Сплин», ушел из жизни на 65-м году.

Информацию подтвердили в пресс-службе Калужской телерадиокомпании «Ника».

Согласно сообщению, опубликованному в соцсетях, Николай Ксенофонтов скончался 6 мая. 

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — сообщили в телерадиокомпании.

Похороны музыканта состоятся 9 мая в селе Березичи.

Ксенофонтов основал «Квартал» вместе с Артуром Пилявиным, позже сотрудничал с «Машиной времени»*, «Сплином», «Несчастным случаем» и другими артистами.

*лидер группы признан иноагентом в РФ