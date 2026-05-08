Экскурсии, мастер-классы и новые выставки: Музей Победы анонсировал программу на День Победы

Музей Победы анонсировал обширную праздничную программу на майские выходные.



С 9 по 11 мая гостей на Поклонной горе и в филиале — Музее Г.О.Р.А. — ждут концерты, экскурсии, мастер-классы и новые выставки.





«Традиционно Музей Победы масштабно отметит 9 Мая. В этот день вход в музей будет бесплатным, а наших гостей ждет череда праздничных мероприятий, которые пройдут в главном здании, на уличной сцене у стен музея на Поклонной горе, в музее Г.О.Р.А., а также в кинотеатре „Поклонка“. Мы приглашаем всех, кто хочет прикоснуться к героическому прошлому Отечества, воочию увидеть подлинные реликвии тех огненных лет, поблагодарить ветеранов и отдать дань памяти тем, кто ценой своей жизни спас нашу страну от врага», — отметили организаторы.





В День Победы запланированы концерты, спектакли и кинопоказы. Празднование продолжится 10 и 11 мая. На площадке музея состоятся три концерта всероссийского патриотического конкурса детского и юношеского творчества «Журавли Победы». Юные артисты исполнят произведения советских композиторов, стихи о подвиге, народные танцы. 10 мая в Зале Полководцев детский ансамбль народного танца «Конфетти» из Одинцова представит программу «Военные версты Победы». В тот же день пройдет гала-концерт фестиваля «День Победы» с участием коллективов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Волгоградской, Курской, Самарской областей, ДНР, Татарстана, Ямало-Ненецкого АО и других регионов. Прозвучат песни «Ехал я из Берлина», «Горькая моя Родина», «Журавли», стихотворения «Зинка», «Фронтовые баянисты».



