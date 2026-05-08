Все музеи Ярославской области перейдут на единый график работы.



Соответствующее поручение дал глава региона Михаил Евраев на оперативном совещании в областном правительстве.



«Поручил подготовить решение о едином графике работы для государственных и муниципальных музеев региона в течение всего года — как в высокий, так и в низкий туристический сезон. Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20 часов, а в пятницу и субботу — до 21 часа», — говорится в сообщении губернатора.



По его словам, нововведение коснется девяти музеев области.



