Музеи Ярославской области перейдут на единый график работы
Соответствующее поручение дал глава региона Михаил Евраев на оперативном совещании в областном правительстве.
«Поручил подготовить решение о едином графике работы для государственных и муниципальных музеев региона в течение всего года — как в высокий, так и в низкий туристический сезон. Теперь они будут принимать посетителей в будние дни и в воскресенье до 20 часов, а в пятницу и субботу — до 21 часа», — говорится в сообщении губернатора.
По его словам, нововведение коснется девяти музеев области.
«Интерес к нашим музеям постоянно растет. В прошлом году государственные музеи приняли более 3,5 миллиона ценителей искусства. Уверен, что благодаря этой инициативе мы сможем дать возможность познакомиться с историей и культурой Ярославской области значительно большему количеству наших земляков и путешественников», — написал Евраев.
Фото: пресс-служба губернатора Ярославской области