В Вологодской области пройдет фестиваль «Кирилло-Белозерская осада»

Мероприятие развернется на территории Кирилло-Белозерского музея-заповедника 20 и 21 июня — на подлинном месте боев 1612 года, у настоящих укреплений XVII века, которые выдержали осаду польско-литовских интервентов, сообщили в музее.Основная программа включает полевые сражения, конные турниры и выступления десятков клубов исторической реконструкции. Как рассказала гендиректор музея Юлия Веретнова, в этом году в фестивале, организованном музеем и Тульским межклубным объединением, участвуют клубы из Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Череповца, Ростова-на-Дону, Подольска, Владимира, Белгорода и других городов, заявки принимаются до 10 июня.Гости смогут подняться на ярусы отреставрированных крепостных стен, откуда открывается вид на «государеву крепость» и реконструкторов в образах ее защитников, познакомятся с бытом воинов — у стен монастыря традиционно разобьют настоящий лагерь участников в костюмах XVII века.