Гала-концерт «Вся страна. Лучшее» пройдет в Улан-Удэ

Победители Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна» выступят в столице Бурятии.

В Улан-Удэ 3 июля 2026 года состоится гала-концерт «Вся страна. Лучшее» с участием финалистов Всероссийского конкурса этнической музыки «Вся страна», который Российский музыкальный союз проводил при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в 2023 и 2025 годах.

Проект стал значимой площадкой межнационального культурного диалога. Девиз конкурса — «Одна страна — множество культур — один народ!». В нем принимали участие представители восьми федеральных округов и новых присоединенных территорий РФ.

Выбор Улан-Удэ для гала-концерта не случаен: по итогам двух сезонов абсолютными победителями становились представители Бурятии. В 2023 году первое место завоевал заслуженный артист Республики Бурятия Чингис Раднаев, в 2025 году — Молодежный ансамбль морин-хуристов Республики Бурятия.

Гала-концерт пройдет при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. Мероприятие состоится в рамках XVI Международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана-2026», который пройдет с 1 по 5 июля в Улан-Удэ и Иволгинском районе и соберет участников из Иркутской области, Забайкальского края, Монголии, Внутренней Монголии (Китай) и бурятских диаспор России.

