Российская драма «Константинополь» вошла в программу 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля

Историческая драма «Константинополь» вошла в программу 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля (STVF), передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.





В числе претендентов на премию Magnolia Awards, которая ежегодно вручается в рамках мероприятия по результатам голосования жюри, оказались сразу несколько российских проектов: историческая драма «Константинополь» («Лучший зарубежный сериал») и мультсериал «Барсукот: Очень зверский детектив» («Лучший анимационный проект»).





Шанхайский телевизионный фестиваль пройдет в этом году с 22 по 26 июня.



