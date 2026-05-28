Российская драма «Константинополь» вошла в программу 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля
Историческая драма «Константинополь» вошла в программу 31-го Шанхайского телевизионного фестиваля (STVF), передает Ассоциация продюсеров кино и телевидения.
В числе претендентов на премию Magnolia Awards, которая ежегодно вручается в рамках мероприятия по результатам голосования жюри, оказались сразу несколько российских проектов: историческая драма «Константинополь» («Лучший зарубежный сериал») и мультсериал «Барсукот: Очень зверский детектив» («Лучший анимационный проект»).
Шанхайский телевизионный фестиваль пройдет в этом году с 22 по 26 июня.
Сериал «Константинополь» — историческая драма, рассказывающая о тяжелой судьбе русских беженцев и белогвардейцев, оказавшихся в эмиграции в Турции после поражения в Гражданской войне в ноябре 1920 года.
Фото: кадр из фильма "Константинополь"