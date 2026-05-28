В Москве начали снимать семейный фильм «Незнайка»
В Москве стартовали съемки семейного приключенческого фильма «Незнайка».
Фильм по мотивам произведений детского писателя Николая Носова выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года.
Режиссером проекта стал Дмитрий Дьяченко, известный по лентам «Чебурашка» и «Чебурашка 2». Роль Незнайки исполнит Леонид Басов («Пальма», «Пальма 2»).
В фильме также задействованы Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Никита Кологривый (Смекайло), Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василиса Чемезова (Снежинка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие артисты.
По сюжету озорной и любопытный мечтатель Незнайка отчаянно хочет быть полезным и значимым, но из-за беспечности постоянно попадает в неприятности. После череды неудач он оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя, и впервые в жизни герой чувствует признание. Создатели отмечают, что фильм по-новому расскажет знакомую историю о взрослении, ответственности и поиске себя.
Фото: пресс-служба кинокомпании "Атмосфера кино"