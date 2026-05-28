В Москве начали снимать семейный фильм «Незнайка»

Фото: пресс-служба кинокомпании "Атмосфера кино"

Фильм по мотивам произведений детского писателя Николая Носова выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года.Режиссером проекта стал Дмитрий Дьяченко, известный по лентам «Чебурашка» и «Чебурашка 2». Роль Незнайки исполнит Леонид Басов («Пальма», «Пальма 2»).В фильме также задействованы Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Никита Кологривый (Смекайло), Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василиса Чемезова (Снежинка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие артисты.По сюжету озорной и любопытный мечтатель Незнайка отчаянно хочет быть полезным и значимым, но из-за беспечности постоянно попадает в неприятности. После череды неудач он оказывается в новом городе, где его по ошибке принимают за гениального изобретателя, и впервые в жизни герой чувствует признание. Создатели отмечают, что фильм по-новому расскажет знакомую историю о взрослении, ответственности и поиске себя.