В Иркутске стартовал ежегодный фестиваль музеев «Маёвка-2026»

Фото: пресс-служба Минкультуры Иркутской области

Мероприятие объединит более 100 специалистов из 28 муниципальных, 2 государственных, 8 частых и ведомственных музеев.Они смогут обменяться опытом и поделиться лучшими практиками с коллегами. В этом году тема фестиваля «Музей — центр сохранения культурного наследия», передаёт Минкультуры Иркутской области.Участники затронут в обсуждениях практически все направления музейной деятельности: работу с коллекциями, создание выставок и экспозиций, краеведение, новые формы взаимодействия с посетителями.28 мая в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея им. Н.Н. Муравьёва-Амурского пройдёт пленарное заседание, на котором специалисты учреждения представят просветительский проект «Наша Матёра». 29 мая участники соберутся на семинаре «Применение искусственного интеллекта в деятельности музея» и проведут круглые столы по решению проблем старого учёта, экскурсионной деятельности и аттестации экскурсоводов.В эти же дни музейщики посетят Иркутский областной художественный музей имени В. П. Сукачёва и городскую экскурсию на ретро-трамвае. По итогам фестиваля будет сформирован сборник материалов в электронном виде, который опубликуют на сайте Иркутского областного краеведческого музея имени Н. Н. Муравьёва-Амурского.