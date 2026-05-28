Фестиваль средневековой реконструкции стартовал в Херсонесе

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» стартовал первый фестиваль средневековой реконструкции «Встреча культур».

Участники представляют 30 городов России от Мелитополя до Уфы, от Севастополя до Санкт-Петербурга. Участие в мероприятии принимают 180 реконструкторов из 30 городов России, специализирующихся на воссоздании быта Средних веков.Лагерь реконструкторов разбит прямо рядом с руинами древних стен города Херсонеса Таврического на берегу Карантинной бухты Севастополя. Участники представляют четыре культурные группы IX—XI веков: византийский, русский, степной и северный блоки.Рядом с жилыми шатрами, палатками и юртами проходят мастер-классы по выплавке стеклянных бусин, выделке кож, каллиграфии, стрельбе из лука и ювелирному делу.В первый день фестиваля также прошли театрализованные представления, показательные бои, торжественные шествия.Каждый день свою экспозицию будут представлять реконструкторы того или иного тематического блока.Фестиваль продлится до 31 мая.