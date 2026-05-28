Музей Суворова представил выставку «Парады и маневры в Петербурге»
В Музее Суворова в Санкт-Петербурге открылась выставка «Парады и маневры в Петербурге», сообщает комитет по культуре города.
Экспозиция посвящена многовековой традиции военных церемоний — от основания города до начала XX века. Проект рассказывает о первых военных ритуалах эпохи Петра I и заложенных им традициях официальных торжеств — «викториальных дней» в честь побед и «царских дней».
Выставка приурочена к важным историческим датам: 230-летию воцарения Павла I и 200-летию коронования Николая I. Посетить экспозицию можно до 26 июля.
Кроме того, до 30 июня включительно гости Музея Суворова могут принять участие в акции «Культурный блокнот» и поставить уникальный сувенирный штамп.
