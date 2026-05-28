В Великом Новгороде пройдет фестиваль молодого кино «Новое движение»

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня.





В этом году фестиваль приобрел новую визуальную концепцию, разработанную художником и дизайнером Константином Чирковым. В ее основе — образ стрелки как символа движения и поддержки, дополненный силуэтом человека, поднимающегося в воздух с помощью шаров, что стало метафорой креатора.



Откроется смотр картиной — лауреатом конкурса «Русские премьеры» 48-го ММКФ «Температура Вселенной» о жизни ученых в поселке астрономов, а фильмом закрытия станет анимационная лента троекратного номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита «На выброс».



Конкурсная программа объединит девять фильмов молодых российских режиссеров.



