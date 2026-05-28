В Великом Новгороде пройдет фестиваль молодого кино «Новое движение»
Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» пройдет в Великом Новгороде с 28 мая по 1 июня.
В этом году фестиваль приобрел новую визуальную концепцию, разработанную художником и дизайнером Константином Чирковым. В ее основе — образ стрелки как символа движения и поддержки, дополненный силуэтом человека, поднимающегося в воздух с помощью шаров, что стало метафорой креатора.
Откроется смотр картиной — лауреатом конкурса «Русские премьеры» 48-го ММКФ «Температура Вселенной» о жизни ученых в поселке астрономов, а фильмом закрытия станет анимационная лента троекратного номинанта на премию «Оскар» Константина Бронзита «На выброс».
Конкурсная программа объединит девять фильмов молодых российских режиссеров.
Оценивать работы будет жюри под председательством продюсера Максима Добромыслова.
Также на фестивале представят программу «Семейное счастье», внеконкурсные показы короткого метра «Движ» и утреннюю спецпрограмму «Кино для жаворонков». Состоится премьера комедии «Дедмобиль» с Юрием Стояновым, ретроспективы «Курьера» Карена Шахназарова и «Маленькой Веры» Василия Пичула. Отдельная выставка «Наследие авангарда» куратора Виктории Шишковой представит работы Ирины Клычниковой, Дарьи Клементьевой, Тани Клят, Маши Челноковой и Константина Чиркова.
Фото: АГН "Москва"