В Сербии пройдут Дни духовной культуры России

В первой половине июня в сербских городах Сремски-Карловци, Белград и Ягодина пройдут Дни духовной культуры России.

В программе запланированы мастер-класс Патриаршего хора Храма Христа Спасителя по хоровому искусству для воспитанников Духовной семинарии, концерты Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.

В рамках мероприятия откроется выставка «О мире всего мира», подготовленная Русской Православной Церковью к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В программе также показ фильма о служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Дело пастыря», концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой совместно с Ансамблем молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"