В Сербии пройдут Дни духовной культуры России
В первой половине июня в сербских городах Сремски-Карловци, Белград и Ягодина пройдут Дни духовной культуры России.
В программе запланированы мастер-класс Патриаршего хора Храма Христа Спасителя по хоровому искусству для воспитанников Духовной семинарии, концерты Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
В рамках мероприятия откроется выставка «О мире всего мира», подготовленная Русской Православной Церковью к 80-летию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
В программе также показ фильма о служении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла «Дело пастыря», концерт заслуженной артистки России Нины Шацкой совместно с Ансамблем молодых солистов Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н.П. Осипова.
Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"