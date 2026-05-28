В кинопарке «Москино» стартует летний сезон

Летний сезон стартует в кинопарке «Москино» 30 мая.



В пресс-службе столичного департамента культуры сообщили, что гостей ждут музыкальные фестивали, показы фильмов на открытом воздухе, катания на круглогодичной тюбинговой горке, экскурсии по съемочным площадкам и другие события.





Как отметила заммэра столицы Наталья Сергунина, на лето кинопарк подготовил программу для всей семьи: культурно-познавательную, гастрономическую, спортивную. Например, фестиваль «Традиция» объединит больше 100 мероприятий, включая концерты известных исполнителей, поэтические чтения, презентации модных коллекций и ремесленные мастер-классы.





Фестиваль «Традиция», посвященный отечественной культуре, будет проходить уже в 11-й раз, но впервые — на площадках кинопарка. На 20 и 21 июня запланированы выступления групп «Любэ», Ay Yola, «Пелагея» и народных ансамблей, спектакли для зрителей разных возрастов, встречи с артистами и лекции по искусству. Посетители смогут сделать сувениры на занятиях по чеканке латунных украшений, резьбе по дереву, плетению кружев и другим народным промыслам. Кроме того, российские дизайнеры представят свои коллекции, вдохновленные фольклором и национальными костюмами.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы 27–28 июня на площадке проведут фестиваль молодых исполнителей, 4–5 июля — масштабный рок-фестиваль, 15–16 августа — музыкально-гастрономический фестиваль, гости которого попробуют фирменные блюда ведущих шеф-поваров страны.На центральной площади кинопарка уже начались показы фильмов на свежем воздухе, в программе — советская классика и отечественные новинки.




