ЦДЛ представит литературно-музыкальную программу «Пушкин и история»

Мероприятие состоится в рамках проекта «А нам судьбу России доверяли...», который реализует Бюро пропаганды художественной литературы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.В год 85-летия начала Великой Отечественной войны программа обращается к героическому прошлому России и его отражению в творчестве Пушкина. Творческое наследие поэта в годы войны стало не просто культурным достоянием, а мощным призывом к единству, символом духовной силы для защитников Родины. Вечер соединит художественное слово, музыку и видеосюжеты.Зрителям представят литературно-художественные композиции по произведениям Пушкина и писателей-фронтовиков, сюжеты о жизненном и творческом пути поэта, размышления о влиянии пушкинской традиции на поколение победителей. Прозвучат лучшие образцы музыкальной пушкинианы, романсы, а также произведения, раскрывающие связь русской классики, исторической памяти и духовной преемственности поколений.В программе принимают участие заслуженный артист России Сергей Маховиков, поэт Сергей Каргашин, народный артист России Валентин Клементьев, заслуженная артистка России Татьяна Шалковская, заслуженная артистка России, профессор Московской консерватории Полина Федотова (фортепиано), заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка театра «Новая опера» Елена Терентьева (сопрано), заслуженный артист России, солист «Новой оперы» Владимир Кудашев, лауреат международных конкурсов София Федотова (скрипка).Ведущая программы — Алла Панкова, директор Бюро пропаганды художественной литературы Союза писателей России.