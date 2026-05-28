Эрмитаж представил в Царском Селе выставку «Подарок шаха»

В павильоне «Арсенал» Государственного музея-заповедника «Царское Село» открылась выставка «Подарок шаха: коллекция князя П. Д. Салтыкова и посольство Хосрова-мирзы 1829 года» из собрания Государственного Эрмитажа.



В экспозиции представлены произведения прикладного искусства Ирана: попона и сбруя рубежа XVIII–XIX веков, сообщили в музее.





Летом 1829 года в Россию прибыла делегация от иранского шаха Фатх-Али в связи с трагическими событиями в русском посольстве в Тегеране, где был убит посол, писатель Александр Грибоедов. Посольство возглавлял внук шаха, принц Хосров. Высоких гостей принимал князь Пётр Салтыков, которому иранцы преподнесли подарки: золочёное седло, попону из чёрного бархата, шитую серебром и золотом, и уздечный комплект «с набором из чистого золота в эмали с настоящими изумрудами».





Позже, живя в Париже, князь вынужден был продать часть коллекции. Хранитель «Арсенала» Ф. А. Жиль убедил императора Александра II выкупить восточное оружие Петра Салтыкова. В 1861 году 267 предметов вернулись в Россию, а спустя 25 лет их передали из павильона «Арсенал» в Императорский Эрмитаж.



