Росфото представит выставку к 300-летию со дня рождения Екатерины II

В Росфото 5 июня откроется выставка, приуроченная к предстоящему 300-летию со дня рождения императрицы Екатерины II.



В экспозиции представлена серия работ Елены Карусаар, художника-фотографа киностудии «Ленфильм».





Елена Карусаар (1946–2021) родилась в Ленинграде. С 1970-х годов она работала ассистентом звукооператора на «Ленфильме», одновременно фотографируя участников съемочного процесса, что сформировало ее собственный взгляд на выразительные возможности фотографии. В 1975 году ее зачислили в штат киностудии как художника-фотографа высшей категории. На манеру Карусаар повлияли режиссеры Илья Авербах, Динара Асанова, Дмитрий Долинин и Сергей Параджанов, с которым она сотрудничала на «Грузия-фильме».





В коллекции Росфото хранится обширный архив фотографий Елены Карусаар. На выставке показана часть этого собрания, демонстрирующая продолжение традиций ленинградской школы фотографии кино.



