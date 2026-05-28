Концерты классической музыки за последний год посетил каждый десятый россиянин — ВЦИОМ

Опрос проведен в преддверии фестиваля классической музыки «Кантата». Как сообщили в исследовательском центре, среди молодежи 18–35 лет показатель посещаемости концертов классической музыки достигает 16%. Исследование также показывает высокий интерес к академическому искусству среди аудитории с высшим образованием и жителей крупнейших городов страны.Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что исследование фиксирует важный тренд: академическое искусство перестает быть нишевым продуктом.«Это подтверждается в том числе интересом молодежи к классической музыке, балету, театрам, музеям. Запрос на интеллектуальный досуг есть, и это прямое свидетельство востребованности качественных просветительских проектов, которые превращают пассивное потребление в глубокое переживание», — подчеркнул руководитель.12 июня, в День России, состоится Всероссийский марафон классической музыки «Кантата. Россия». Марафон проходит в рамках фестиваля «Кантата». В этом году к нему присоединились 15 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань, Череповец, Курск, Новороссийск, Йошкар-Ола, Рязань, Ростов Великий, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Чебоксары, Карелия. Ожидается порядка 20 тысяч зрителей по всей России.Локациями марафона станут знаковые исторические, культурные и промышленные площадки регионов, включая Астраханский кремль и Рязанский кремль, Соборную площадь Ростова Великого, Комсомольскую площадь Хабаровска, Красную площадь Чебоксар. Впервые концерт «Кантаты» состоится на площадке металлургического комбината в Череповце, где декорациями выступят доменные печи.