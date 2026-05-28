В Москве ко Дню защиты детей откроется выставка «В доме восемь дробь один...»

В Международный день защиты детей 1 июня на Гоголевском бульваре в Москве торжественно откроется литературно-художественная выставка «В доме восемь дробь один...».



Экспозиция приурочена к 90-летию со дня выхода первого издания поэмы Сергея Михалкова «Дядя Стёпа».





В экспозицию войдут иллюстрации, созданные советскими и российскими художниками, графиками, карикатуристами, плакатистами и мультипликаторами, работавшими на киностудиях «Диафильм» и «Союзмультфильм». Среди них Аминадав Каневский, Владимир Сутеев, Герман Мазурин, Евгений Мигунов, Константин Ротов, Леонид Шварцман, Фёдор Лемкуль, Ювеналий Коровин и другие — всего более 20 имён. Стенды сопровождаются информацией о художниках.





Идея выставки принадлежит супруге Сергея Михалкова, куратору литературного проекта Российского фонда культуры «Сегодня — дети, завтра — народ» Юлии Валерьевне Субботиной-Михалковой, рассказали организаторы.



