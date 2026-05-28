Опубликован шорт-лист Четвертого Конкурса короткометражного кино Художественного театра

На Малой сцене МХТ имени А.П Чехова 10 июня пройдет церемония награждения лауреатов и победителя конкурса. Тема этого года — «Барто. 120 секунд детства», приуроченная к 120-летию со дня рождения поэтессы Агнии Барто.





«В этом году шорт-лист конкурса получился очень разным — по интонации, по жанру, по взгляду на само понятие детства. Тема „Барто. 120 секунд детства“ в работах участников раскрылась неожиданно объемно: где-то — через светлую и почти игровую интонацию, а где-то — через серьезный, взрослый разговор о памяти, одиночестве, страхах и надежде. И это, мне кажется, очень созвучно самой Агнии Барто, которая умела говорить с детьми просто, по-настоящему, но никогда не упрощая разговор. В этих коротких историях есть и эмоция, и честность, и пространство для размышления уже после титров», — отметил художественный руководитель — директор МХТ имени А.П. Чехова Константин Хабенский.





В шорт-лист вошли: «Планета забытых игрушек» режиссера Марии Лапшиной (Школа кино и телевидения «Индустрия»), «Мы с отцом» режиссера Анастасии Куимовой (ВКСР им. Г.Н. Данелии), «Эдя» режиссера Валерия Козлова (ГИТИС), «Облачно с прояснениями» режиссера Германа Андриевского (Школа кино и телевидения «Индустрия»), «Мишка» режиссера Ксении Андриановой (ВГИК), «Помощница» режиссера Григория Иванца (Школа кино и телевидения «Индустрия»), «В пустой квартире» режиссера Гаянии Тугариной (ВКСР им. Г.Н. Данелии), «Первоклассники» режиссера Ариадны Пинчук (СПБГИКиТ), «Понесемся над лесами» режиссера Валерии Трунёвой (Московская школа кино), «Носки летают» режиссера Владимира Назаренко (ВГИК).



