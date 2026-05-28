В Москве 30 мая стартует фестиваль «Театральный бульвар»
С 30 мая по 30 августа в Москве пройдет Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар».
Традиционно фестиваль предоставляет большую сцену независимым театрам и проектам, открывает для зрителей и профессионалов новые имена и экспериментальные форматы. На фестивальных площадках в центре столицы пройдут спектакли для взрослых и детей, концерты, мастер-классы, лекции, а также масштабное театрализованное шоу. В этом году «Театральный бульвар» впервые выходит за пределы центра Москвы — в начале июня откроется новая фестивальная площадка в музее-заповеднике «Коломенское» и начнет работу передвижная сцена «Дилижанс». Среди участников сезона — ведущие московские театры, коллективы из регионов России и зарубежных стран, передает пресс-служба Минкультуры России.
Традиционно фестиваль предоставляет большую сцену независимым театрам и проектам, открывает для зрителей и профессионалов новые имена и экспериментальные форматы. На фестивальных площадках в центре столицы пройдут спектакли для взрослых и детей, концерты, мастер-классы, лекции, а также масштабное театрализованное шоу. В этом году «Театральный бульвар» впервые выходит за пределы центра Москвы — в начале июня откроется новая фестивальная площадка в музее-заповеднике «Коломенское» и начнет работу передвижная сцена «Дилижанс». Среди участников сезона — ведущие московские театры, коллективы из регионов России и зарубежных стран, передает пресс-служба Минкультуры России.
В день открытия 30 мая будут работать площадки в музейном парке Политехнического музея, на Чистопрудном и Покровском бульварах. Церемония открытия пройдет на самой большой сцене на Пушкинской набережной в Парке Горького — зрителей ждет встреча со звездами и красочное театральное шоу с участием самых ярких коллективов со всей России.
В первый день фестиваля на Чистопрудном бульваре Гоша Куценко представит проект «МузКино.Дети» — семейный концерт, на котором звезды кино и их дети исполняют песни из мультфильмов и кино. Среди участников концерта — Екатерина Климова, Вячеслав Разбегаев, Дмитрий Белоцерковский, Мария Порошина, Юлия Пак, Антон Эльдаров.
На сцене «Круг» актриса Юлия Александрова будет читать сказки Ганса Христиана Андерсена. В мастерских на Чистопрудном бульваре можно будет «собрать» своими руками Солнечную систему, сыграть роль в античном театре, погрузиться в живую историю театра и увидеть, как работают театральные гримеры, а также послушать лекцию историка театра Сергея Николаева «„Ленком“ Марка Захарова».
На Покровском бульваре 30 мая покажут музыкально-драматический спектакль «Парфюмер» по роману Патрика Зюскинда с участием Андрея Носкова и Розалии Садыковой. В амфитеатре парка Политехнического музея Детский музыкальный театр юного актера сыграет мюзикл «Волшебник Изумрудного города» по мотивам повести Александра Волкова, а вечером на площадке выступит коллектив Spokanki (Споканки).
В первый день фестиваля на Чистопрудном бульваре Гоша Куценко представит проект «МузКино.Дети» — семейный концерт, на котором звезды кино и их дети исполняют песни из мультфильмов и кино. Среди участников концерта — Екатерина Климова, Вячеслав Разбегаев, Дмитрий Белоцерковский, Мария Порошина, Юлия Пак, Антон Эльдаров.
На сцене «Круг» актриса Юлия Александрова будет читать сказки Ганса Христиана Андерсена. В мастерских на Чистопрудном бульваре можно будет «собрать» своими руками Солнечную систему, сыграть роль в античном театре, погрузиться в живую историю театра и увидеть, как работают театральные гримеры, а также послушать лекцию историка театра Сергея Николаева «„Ленком“ Марка Захарова».
На Покровском бульваре 30 мая покажут музыкально-драматический спектакль «Парфюмер» по роману Патрика Зюскинда с участием Андрея Носкова и Розалии Садыковой. В амфитеатре парка Политехнического музея Детский музыкальный театр юного актера сыграет мюзикл «Волшебник Изумрудного города» по мотивам повести Александра Волкова, а вечером на площадке выступит коллектив Spokanki (Споканки).
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы