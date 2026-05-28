В Москве 30 мая стартует фестиваль «Театральный бульвар»

С 30 мая по 30 августа в Москве пройдет Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар».



Традиционно фестиваль предоставляет большую сцену независимым театрам и проектам, открывает для зрителей и профессионалов новые имена и экспериментальные форматы. На фестивальных площадках в центре столицы пройдут спектакли для взрослых и детей, концерты, мастер-классы, лекции, а также масштабное театрализованное шоу. В этом году «Театральный бульвар» впервые выходит за пределы центра Москвы — в начале июня откроется новая фестивальная площадка в музее-заповеднике «Коломенское» и начнет работу передвижная сцена «Дилижанс». Среди участников сезона — ведущие московские театры, коллективы из регионов России и зарубежных стран, передает пресс-служба Минкультуры России.



