Более 80 галерей и авторов представит фестиваль «Традиции и современность»

В Москве с 11 по 14 июня в Гостином дворе пройдет Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность».



Мероприятие соберет более 80 галерей и независимых художников из азиатских, африканских и европейских стран. Мероприятие объединит ключевые направления современного искусства.





Свои работы представят авторы и галереи из России, Турции, Конго, Китая, Саудовской Аравии, ОАЭ, Италии, Франции, Болгарии, Ирана, Ирака, Ливии и других государств. Экспозиция охватит восемь направлений: живопись, скульптуру, фотографию, цифровое и прикладное искусство, инсталляцию, музейное дело и ювелирное искусство, которое включено в программу впервые.





Центральным событием фестиваля станет вручение международной премии в области изобразительного искусства — бронзовой статуэтки «Вера». На площадке также состоится отборочный этап молодежного конкурса «Космическая гавань». Участники представят проекты городов будущего на воде — автономных платформ, где можно жить, работать и исследовать мир. Эти концепции рассматривают океан как «тренировочную площадку» для освоения космоса: от систем жизнеобеспечения до организации повседневной жизни. Зрители увидят, как молодые художники и дизайнеры предлагают переосмыслить среду обитания человека.





Деловая и просветительская программа фестиваля включает открытые лекции для начинающих коллекционеров, круглый стол по авторскому праву, обсуждение влияния искусства на развитие технологий. Для семей с детьми запланированы творческие мастер-классы.



