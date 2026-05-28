Гослитмузей представит выставку «Нос вразнос и острое слово»

Экспозиция посвящена творчеству двух авторов, чьи тексты лишь на первый взгляд кажутся сказочными и фантастическими, а на деле оказываются глубокими размышлениями о реальности, говорится в анонсе выставки.На выставке объединены экспонаты из фондов Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, Самарского литературного музея (Музей-усадьба А.Н. Толстого), а также из частных собраний: рукописи, первые издания, личные вещи, фотографии, иллюстрации, куклы и эскизы инсталляций.Свои работы представят художники Игорь Олейников, Сергей Любаев, Алла Высотская, Юлия Устинова, Светлана Румянцева и другие.Выставка состоит из трех разделов: первый посвящен жизни и творчеству Татьяны Толстой, второй — Карло Коллоди, «Приключениям Пиноккио», а также Алексею Толстому и «Приключениям Буратино», третий раздел интерактивный и построен на сравнении текстов и смыслов «Пиноккио» и романа «Кысь».