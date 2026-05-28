Мариинский театр проведет два вечера памяти пианиста Александра Торадзе
В Мариинском театре состоится два мероприятия, посвященных памяти пианиста Александра Торадзе.
Мероприятия войдут в петербургскую часть фестиваля «Прокофьев — наш!», который охватит сцены Мариинского и Большого театров. Художественный руководитель и дирижер фестиваля — Валерий Гергиев.
Александр Торадзе, уникальный пианист-виртуоз, славился как глубокий интерпретатор музыки Прокофьева. Торадзе был давним другом Мариинского театра и Валерия Гергиева. Их сотрудничество началось в 1993 году, с первых «Звезд белых ночей». В 1997 году Александр Торадзе и Валерий Гергиев осуществили запись пяти фортепианных концертов Прокофьева. Последний раз музыкант вышел на сцену Мариинского осенью 2021-го. Его не стало в 2022 году.
30 мая Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Концертном зале дважды. Прозвучат Первая («Классическая») и Вторая симфонии Прокофьева, а также его Первый фортепианный и Первый скрипичный концерты. Солисты — лауреаты крупных международных конкурсов Даниил Тюрин (фортепиано) и Анна Савкина (скрипка). В программу вечера вошли также Третья симфония и Четвертый фортепианный концерт Прокофьева. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского и других престижных состязаний Илья Папоян.
В рамках петербургской части фестиваля «Прокофьев — наш!» с 30 мая по 2 июня под управлением Валерия Гергиева прозвучат все симфонии, фортепианные и скрипичные концерты композитора с участием блистательных солистов: Павла Милюкова, Сергея Давыдченко, Ильи Папояна, Валентина Малинина, Даниила Тюрина и Анны Савкиной. Программу дополнят показы балета «Ромео и Джульетта».
