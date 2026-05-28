Мариинский театр проведет два вечера памяти пианиста Александра Торадзе

В Мариинском театре состоится два мероприятия, посвященных памяти пианиста Александра Торадзе.



Мероприятия войдут в петербургскую часть фестиваля «Прокофьев — наш!», который охватит сцены Мариинского и Большого театров. Художественный руководитель и дирижер фестиваля — Валерий Гергиев.





Александр Торадзе, уникальный пианист-виртуоз, славился как глубокий интерпретатор музыки Прокофьева. Торадзе был давним другом Мариинского театра и Валерия Гергиева. Их сотрудничество началось в 1993 году, с первых «Звезд белых ночей». В 1997 году Александр Торадзе и Валерий Гергиев осуществили запись пяти фортепианных концертов Прокофьева. Последний раз музыкант вышел на сцену Мариинского осенью 2021-го. Его не стало в 2022 году.





30 мая Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступит в Концертном зале дважды. Прозвучат Первая («Классическая») и Вторая симфонии Прокофьева, а также его Первый фортепианный и Первый скрипичный концерты. Солисты — лауреаты крупных международных конкурсов Даниил Тюрин (фортепиано) и Анна Савкина (скрипка). В программу вечера вошли также Третья симфония и Четвертый фортепианный концерт Прокофьева. Солист — лауреат XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского и других престижных состязаний Илья Папоян.



