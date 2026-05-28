Русский музей откроет выставку, посвященную императору Александру III
В Михайловском (Инженерном) замке 11 сентября откроется выставка «Державный покровитель наук и искусств», посвященная императору Александру III.
Как сообщила председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова, в проекте примут участие около 40 музеев. Значительная часть экспозиции расскажет о покровительстве императора науке — от организации съездов естествоиспытателей и врачей до создания Института экспериментальной медицины.
Отдельное внимание уделят музейному делу и археологии, в том числе уникальным артефактам из музея-заповедника «Херсонес Таврический».
«Мы уже договорились с Государственным историческим музеем, мы получим часть удивительных артефактов из Херсонеса. Возможно, присоединится еще сам музей Херсонеса. Мы будем делать археологический раскоп, потому что мы знаем, что Александр III обожал древности», — приводит ТАСС слова председателя наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой.
Большой раздел выставки посвятят покровительству императора русской музыкальной культуре.
Выставка «Державный покровитель наук и искусств» станет второй частью масштабного цикла «Эпоха императора Александра III и его наследие», который закладывает основу будущего музея императора в Петербурге. Первая часть — «Сильный, Державный... Государственная политика Императора Александра III» — уже завершает работу в Михайловском замке, собрав около 110 тысяч посетителей.
