В Белгороде пройдет XIII фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину»
XIII Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину» пройдет в Белгороде с 18 по 24 мая.
Подготовку к смотру обсудили на заседании рабочей группы в Министерстве культуры РФ под руководством заместителя министра Андрея Малышева, передает пресс-служба ведомства.
По инициативе министра культуры Ольги Любимовой фестиваль впервые пройдет при поддержке ведомства. Благодаря общим усилиям программа станет насыщенной: участие примут федеральные театры — Государственный Малый театр России, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Центральный театр Российской Армии. Кроме спектаклей, зрителей ждут лекции от представителей отрасли, экскурсии и просветительские мероприятия.
На встрече также говорили о создании постоянной экспозиции на площадке этого театра в рамках федерального проекта «Новый музей театра», который реализует Бахрушинский музей. Проект познакомит жителей и гостей области с историей театра и с биографией Михаила Щепкина. Посетители увидят уникальные предметы из собрания Бахрушинского музея, фондов театров и региональных музеев: портреты выдающихся деятелей, костюмы, фотографии, макеты, эскизы декораций, архивные документы.
