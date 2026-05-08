XIII Всероссийский театральный фестиваль «Актеры России — Михаилу Щепкину» пройдет в Белгороде с 18 по 24 мая.



Подготовку к смотру обсудили на заседании рабочей группы в Министерстве культуры РФ под руководством заместителя министра Андрея Малышева, передает пресс-служба ведомства.





По инициативе министра культуры Ольги Любимовой фестиваль впервые пройдет при поддержке ведомства. Благодаря общим усилиям программа станет насыщенной: участие примут федеральные театры — Государственный Малый театр России, Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, Центральный театр Российской Армии. Кроме спектаклей, зрителей ждут лекции от представителей отрасли, экскурсии и просветительские мероприятия.



