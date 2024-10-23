Стартовали съемки нового сезона сериала «Краснов»

В Москве стартовали съемки нового сезона многосерийной медицинской драмы «Краснов. Новые серии».



Проект снимается для телеканала «Россия».



Создатели отмечают, что первый сезон проекта с большим успехом прошел в эфире. Главную роль в проекте сыграл Игорь Петренко. В актерский состав также вошли Ольга Красько, Александра Никифорова, Александр Ратников, Филипп Ершов, Дмитрий Миллер и другие.



«В новом сезоне съемочная команда немного изменилась, но я очень надеюсь, что тот энтузиазм, то желание и неравнодушие, с которыми мы создавали первый сезон, сможем сохранить. Искренне верю, что секрет успеха кроется именно в неравнодушии тех, кто участвует в создании проекта. Нам предстоит долгий и непростой путь, но, надеюсь, в его конце нас ждет достойный результат, который заставит вновь и вновь возвращаться к этому проекту и порадует наших зрителей. Это самое главное!» — рассказала режиссер проекта Алена Райнер.









Фото: телеканал "Россия"