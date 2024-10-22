Названа дата выхода в прокат новой комедии с Павлом Прилучным

21 ноября в российский прокат выйдет экшн-комедия «УничтоЖанна» с Павлом Прилучным в главной роли. В пресс-службе проекта сообщили, что фильм расскажет о домохозяйке Жанне, обладающей сверхспособностями, которую сыграет Юлия Егорова, известная по таким проектам, как «Глухарь» и «Кухня в Париже».





По сюжету главная героиня с детства умеет читать мысли, перемещать предметы и влиять на сознание людей, пишет ТАСС. Несмотря на свои способности, она ведет спокойную жизнь с мужем и дочерью, используя силу лишь в быту. Однако вскоре ее вербуют российские спецслужбы, и Жанна становится тайным агентом. В это время агенты ЦРУ пытаются склонить ее на свою сторону, но оказываются в комичных ситуациях. Получив задание поймать опасного преступника, героиня начинает действовать, применяя свои уникальные способности.





В фильме также снялись Игорь Ознобихин, Роман Попов, София Каштанова, Наталья Бочкарева и Марго Шведова. Полнометражная лента основана на одноименном пилоте веб-сериала, который вышел в 2022 году и стал одним из самых успешных российских веб-проектов. Пилот был представлен на более чем 40 международных фестивалях и завоевал награды, включая «Лучший пилот» на Seoul Webfest в Южной Корее и приз «Восходящая звезда независимого кино» на Bilbao SeriesLand Web Festival в Испании.









Фото: YouTube