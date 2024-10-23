В Иркутске спустя 30 лет возродят рок-оперу «Антигона»

Иркутский областной музыкальный театр им. Н. М. Загурского спустя 30 лет покажет на большой сцене рок-оперу «Антигона» иркутского композитора Владимира Соколова.



В театре рассказали, что новый спектакль станет ремейком одноименной рок-оперы. Впервые показ рок-оперы «Антигона» прошел в 1994 году на сцене экспериментального театра-студии «Театр пилигримов».



Сообщается, что спектакль возродят на большой сцене театра с использованием современных художественных и технических средств.



«Мы создаем масштабный спектакль с участием солистов, хора, балета, оркестра и рок-группы Extrovert. Ставит новую версию рок-оперы главный режиссер театра Анастасия Гриненко», — сообщили в театре.



Отмечается, что постановка в 1994 году стала событием в культурной жизни Иркутска. Создатели рассказали, что в либретто, помимо классического текста в переводе Дмитрия Мережковского, вплетается лирика поэтов Серебряного века Осипа Мандельштама и Марины Цветаевой, а также стихи солиста театра Александра Айдарова, принимавшего участие в первой постановке.



Авторской редакцией и аранжировкой музыкального материала для спектакля занимался композитор, рок-музыкант, лауреат премии «Золотая маска» Александр Пантыкин.









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