Объявлен лонг-лист кинофестиваля «Золотой орел»

Глава правительства отметил большой вклад института в сохранение и развитие национальной культуры и ...
Глава кабмина отметил вклад артистки в сохранение и развитие традиций отечественной оперной школы.
По итогам первого тура голосования будет составлен шорт-лист.
В этом году проходит юбилейный фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения композитора Валерия Г...
На выставке представлены уникальные изделия, выполненные полтора века назад в двух уездах Владимирск...
Глава правительства отметил большой вклад института в сохранение и развитие национальной культуры и ...
Глава кабмина отметил вклад артистки в сохранение и развитие традиций отечественной оперной школы.
По итогам первого тура голосования будет составлен шорт-лист.
В этом году проходит юбилейный фестиваль, посвященный 85-летию со дня рождения композитора Валерия Г...
На выставке представлены уникальные изделия, выполненные полтора века назад в двух уездах Владимирск...
Новое пространство создано на базе Центральной библиотеки Алчевска.
За производство фильма отвечает кинокомпания «ВайТ Медиа» при участии телеканала «Россия» и при подд...
Режиссером-постановщиком спектакля выступает Светлана Горшкова.
Впервые показ рок-оперы «Антигона» прошел в 1994 году.
Музей ведет активную работу с учреждениями из Бахрейна.
Ректор отметил, что празднование будет проходить в стенах института.
Режиссерами проекта выступили Владимир Мирзоев и Владимир Маслов.
Концерт для лидеров стран объединения прошел в преддверии дружеского ужина.
Экшн-комедия «УничтоЖанна» выйдет на больших экранах 21 ноября.
Режиссером выступила Малика Мухамеджан.
Творческий коллектив отправится также в Запорожскую область и ДНР.
Режиссер Николай Лебедев ранее допускал, что мог бы выйти сильный проект в случае принятия решения о...
Многие экспонаты выставляются впервые, посетители смогут увидеть их с 23 октября.
Презентация книги состоится 29 октября.
Творческий вечер состоялся в токийском КЗ Oji Hall.
23.10.2024