Объявлен лонг-лист кинофестиваля «Золотой орел»

Кинофестиваль «Золотой орел» объявил лонг-лист участников смотра 2024 года.



В категории «Лучший игровой фильм» представлены 32 фильма. В их числе «Бременские музыканты», «Воздух», «Сто лет тому вперед», «Фрау», «Аквариум», «Чума» и другие картины.



В номинации «Лучший телесериал» указаны 18 проектов, 25 — в категории «Лучший проект онлайн-платформы».



Полный список фильмов, попавших в длинный список, представлен на официальном сайте премии. По итогам первого тура голосования будет составлен шорт-лист.





XXIII церемония вручения премии «Золотой орел» пройдет 31 января в киноконцерне «Мосфильм».





Фото: официальный сайт премии