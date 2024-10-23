В Музейном центре «Палаты» открылась выставка «Браное ткачество»

В фойе Музейного центра «Палаты» Владимиро-Суздальского музея-заповедника открылась выставка «Браное ткачество», передает пресс-служба учреждения.



«Полтора века назад в двух уездах Владимирской губернии, Вязниковском и Гороховецком, крестьянские девушки ткали для своего приданого редкой красоты полотенца. Сейчас эти изделия, а также ткацкий станок XIX века, на котором трудились мастерицы, можно увидеть у нас в музее», — говорится в анонсе выставки.



Создатели проекта рассказали, что работали крестьянки в технике двухуточного браного ткачества на верхнем цепу.



«Создание обрядовых и праздничных полотенец в такой технике не выходило на уровень промысла, ткали для себя и для родни. И рассматривалось это хитроумное ткачество как дело богоугодное и правильное», — рассказал научный сотрудник музея Константин Васин.



Отмечается, что изделия, выполненные в указанной технике, обладают уникальной плотностью, сложной композицией и изысканным цветом. На полотенцах изображались рисунки в виде человеческих фигур, геометризированных деревьев, ромбов.









Фото предоставлено организатором