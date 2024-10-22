Орловский театр кукол завершил гастроли в Херсонской области

Артисты Орловского театра кукол посетили город Геническ в Херсонской области с гастролями, которые стали первыми за последние 40 лет. В рамках программы они представили спектакли «Бременские музыканты» и «Дюймовочка». Ожидается, что около 600 школьников смогут насладиться этими представлениями в городском доме культуры.





Гастроли организовал Росконцерт в соответствии с Всероссийским гастрольно-концертным планом Министерства культуры Российской Федерации, информирует ТАСС. Главный администратор Орловского театра кукол Юрий Бакин отметил, что для детей школьного возраста подготовлены два ярких и музыкальных спектакля. Он подчеркнул, что «Бременские музыканты» уже идут на сцене, а следующим будет «Дюймовочка».





Бакин добавил, что театр активно гастролирует, но именно в этих регионах выступает впервые за долгие годы. Кроме того, артисты планируют выступления в Запорожской области и Донецкой Народной Республике.









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