Андреасян счел бессмысленным снимать фильм о единственном выжившем в Охотском море

Режиссер Сарик Андреасян, известный своими фильмами «Землетрясение» и «Непрощенный», не видит смысла в экранизации истории о Михаиле Пичугине, единственном выжившем в Охотском море. Он считает, что отсутствие хэппи-энда делает эту историю менее привлекательной для кинематографа.





Андреасян в беседе с ТАСС отметил , что трагический исход, в котором погибли как мальчик, так и его отец, не оставляет надежды на лучшее. Он добавил, что если бы выжил ребенок, это могло бы придать сюжету оптимистичную ноту, однако в данном случае история выглядит безнадежной.





Ранее режиссер Николай Лебедев, автор таких фильмов, как «Экипаж», «Нюрнберг» и «Легенда №17», высказывал мнение о том, что из этой истории можно было бы создать сильную и интересную картину. Он подчеркнул важность подхода к рассказу, который мог бы изменить восприятие сюжета.





Компания россиян, включая 15-летнего мальчика вышли в самостоятельное плавание по Охотскому морю в августе. Связь с ними оборвалась, пока 14 октября лодку не обнаружили в Камчатском крае. Два человека погибли, включая несовершеннолетнего. Михаил Пичугин остался в живых.









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