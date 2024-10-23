Ольга Любимова: в ЛНР открыли четвертую модельную библиотеку

В Луганской Народной Республике открылась четвертая по счету модельная библиотека.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



По словам министра, новое пространство создано на базе Центральной библиотеки Алчевска. Оно оснащено современными цифровыми технологиями и имеет все условия для комфорта читателей любых возрастов.



«Предусмотрены «шумные» и «тихие» зоны, открытые и уединенные места для отдыха. Оборудованы площадки визуальной культуры и творческого образования, зоны для детей и их родителей. Посетителям доступны новые компьютеры, интерактивная панель и настольный книжный сканер», — рассказала Ольга Любимова.



Глава Минкультуры отметила, что после обновления книжный фонд библиотеки насчитывает свыше 122 тысяч экземпляров. Для читателей также создан удаленный доступ к современным информационным ресурсам.



«Это уже четвертая по счету и первая в 2024 году модельная библиотека в Луганской Народной Республике, созданная в рамках нацпроекта «Культура». Всего в этом году в ЛНР запланировано открытие трех новых библиотек», — добавила Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova