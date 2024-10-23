ГИМ планирует реализовать проекты со странами Среднего Востока

23.10.2024
Государственный исторический музей (ГИМ) представит совместные проекты со странами Среднего Востока.
Об этом сообщил генеральный директор ГИМ Алексей Левыкин, передает
ТАСС.
«У нас есть планы, мы сейчас ведем очень активную работу с музеем Бахрейна, есть контакты, которые связывают нас с районом Шарджи (ОАЭ)», — приводит агентство слова Левыкина.
По словам руководителя, основной акцент в ориентирах музея делается на привлечение интереса московской аудитории. Музей хочет представить проект, который заинтересует и приведет в учреждение новых посетителей, отметил Левыкин.
Левыкин сообщил, что в планах музея, в частности, совместные проекты с Бахрейном и городом Шарджи.